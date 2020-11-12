 داعش يتبنى الاعتداء على مقبرة لغير المسلمين في جدة - بوابة الشروق
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داعش يتبنى الاعتداء على مقبرة لغير المسلمين في جدة

هديل هلال
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 5:31 م | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 5:31 م

أعلن التنظيم الإرهابي «داعش» عن تبنيه الاعتداء على مقبرة لغير المسلمين في جدة، وذلك حسبما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وأصيب عدة أشخاص بجروح الأربعاء في هجوم بقنبلة في احتفال بذكرى الحرب العالمية الأولى، نظمته السفارة الفرنسية، وحضره دبلوماسيون أوروبيون في مقبرة لغير المسلمين في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في تصريح لها إن الحفل السنوي الذي أقيم لإحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى في مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة، والذي حضره عدد من القنصليات، بما في ذلك القنصلية الفرنسية، كان هدفا لهجوم بعبوة ناسفة صباح الأربعاء، مما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص.

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