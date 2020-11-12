بن سلمان: حملة مكافحة الفساد حافظت على 247 مليار ريال خلال 3 سنوات

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن حملة مكافحة الفساد حافظت على 247 مليار ريال خلال ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن المملكة تسعى بجدية للعمل على مضاعفة حجم الاقتصاد وتنوعه.

وقال بن سلمان، في كلمة له اليوم الخميس، إن الفساد كان يستهلك بين 5 إلى 15% من ميزانية الدولة، والفساد انتشر في السعودية خلال العقود الماضية مثل السرطان.

وأضاف أن السعودية استطاعت في فترة وجيزة تحقيق إنجازات غير مسبوقة، وأنها تعد أحد أكبر وأهم اقتصاديات العالم.

وبينما أعرب عن تفاؤله بتسارع وتيرة النمو مع زوال جائحة كورونا، قال الأمير محمد بن سلمان: إن السعودية هي أحد أفضل 10 دول في مجموعة العشرين بالتعامل مع تبعات كورونا.

وأعلن بن سلمان: في عام 2016، كانت قيمة الناتج المحلي غير النفطي تقدر بـ1.8 ترليون ريال، وبدأنا في المملكة وضع خطط لمضاعفة ذلك بوتيرة سريعة. والنتيجة كانت نموا متسارعا في السنوات الثلاثة الماضية، بنسبة 1.3% في 2017، و2.2% في 2018، و3.3% في 2019 وأكثر من 4% في الربع الرابع من 2019، وذلك رغم بعض التحديات الاقتصادية.