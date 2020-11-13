صحيفة: تراجع الصادرات الألمانية لبريطانيا رغم عدم قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

لا تزال المملكة المتحدة مرتبطة بالاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي وقواعد السوق الموحدة، حيث يحاول الجانبان بإستماتة التوصل إلى اتفاق تجاري مربح لهما قبل الموعد النهائي للفترة الانتقالية في 31 ديسمبر.



وقالت صحيفة (إكبريس) البريطانية إن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه يحاول إجراء مباحثات مع نظيره البريطاني ديفيد فروست في لندن هذا الأسبوع، ولكن يبدو أن حدوث اختراق كبير أمر غير مرجح، على الرغم من الحاجة إلى إحراز تقدم في حالة إبرام اتفاق جديد عند انتهاء صلاحية الترتيبات الحالية.



وتريد بروكسل توقيع اتفاق تجاري بحلول منتصف نوفمبر من أجل المصادقة عليه من قبل قادة الاتحاد الأوروبي قبل أن تغادر بريطانيا الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة، لكن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يصر على أن المملكة المتحدة مستعدة للانسحاب دون اتفاق.

إذا غادرت بريطانيا دون اتفاق، فستخضع التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لرسوم جمركية ضخمة تحددها منظمة التجارة العالمية.



لكن تقريرًا من يورج كرامر، كبير الاقتصاديين في عملاق البنوك الألمانية كومرتس بنك، يُظهر أن صادرات البلاد قد عانت بالفعل بشكل كبير - قبل التداعيات الكاملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وفقًا للتقرير، تراجعت قيمة الصادرات الألمانية إلى بريطانيا في عام 2019 - قبل الركود الهائل الناجم عن جائحة فيروس كورونا - بنسبة 11 في المائة مقارنة بأربع سنوات قبل ذلك في عام 2015، وهو آخر عام كامل قبل الاستفتاء التاريخي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وكان أكبر مساهم في هذا الركود هو قطاع السيارات المتعثر، حيث تمثل الصادرات ما يقرب من ثلث الصادرات الألمانية إلى المملكة المتحدة.