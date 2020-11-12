تراجع الزواج في إيطاليا بنسبة 90% بسبب كورونا

شهدت عقود وحفلات الزواج تراجع حاد في إيطاليا خلال عام 2020 جراء وباء كورونا المستجد الذي تسبب في إغلاق دور المناسبات ومنع التجماعات الاجتماعية.



وبحسب تقديرات اتحاد الشركات التجارية العاملة في الموضة، فإن 90% من حفلات الزفاف البالغة 3500 سنويا، في مقاطعة فريولي- فينسيا- جوليا، قد تم تفويتها خلال عام 2020، الأمر الذ تسبب في خسائر لقطاع الحفلات والمناسبات بقيمة 300 مليون يورو، وفقاً لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".



وعبر اتحاد الشركات التجارية العاملة في الموضة عن أسفه تجاه هذا الوضع غير المستدام الذي تعاني منه الألاف من الشركات.



وأوضحت ريناتا ليروسي، مديرة اتحاد موضة أودين، أن سلسلة التوريد لحفلات الزفاف، تضم مجموعات متنوعة من المهنيين والخدمات، ووكالات السفر والنقل والفنادق والمطاعم والملابس والمصورين وصانعي الفيديو والموسيقى ومصففي الشعر وخبراء التجميل وباعة الزهور والحلويات والترفيه والعقارات والأثاث، موضحة أن كل ذلك تأثر مع التوقف شبه الكامل لحفلات الزفاف خلال العام الحالي.



وأضافت ليروسي: "إذا اعتبرنا أنه تم تأجيل 9 حفلات زفاف من أصل 10 في فريولي- فينيسيا- جوليا، وأن كل حدث يضم في المتوسط 80 ضيفا، مما يعني خسائر لكل زفاف بقيمة 85 ألف يورو، الأمر الذي يوصل الخسائر الإجمالية إلى حوالي 300 مليون يورو".



وشددت ليروسي على أن القطاع في حاجة إلى اهتمام حكومي، مع ضخ مساهمات وأموال وحوافز، وتعليق دفع الضرائب، من أجل أن تتمكن ألاف الشركات من الصمود.