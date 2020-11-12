السعودية تطرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن شعير

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، اليوم الخميس، عن طرح مناقصة جديدة لاستيراد كمية 720 ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة بين يناير وفبراير المقبلين.

وقال محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، في تصريح صحفي اليوم، إن هذه هي المناقصة السابعة للعام الجاري، مشيرا إلى أن الكمية المطروحة موزعة على 12 باخرة، بواقع 8 بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية 480 ألف طن، و4 بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي بكمية 240 ألف طن.

وأشار إلى أن هذه المناقصة تأتي امتداداً لتغطية الطلب المحلي على الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه، تمهيداً لتمكين القطاع الخاص من القيام بمهمة استيراد الشعير، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، وتوجه الدولة نحو زيادة إسهامات القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي.