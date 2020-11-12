لافروف: لا نتوقع تغييرات كبيرة من واشنطن تجاه موسكو بوصول بايدن للسلطة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده لا تتوقع تغييرات كبيرة أو ثورية في السياسة الأمريكية تجاه روسيا في حالة تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو، اليوم الخميس: "إذا تكلمنا بصراحة، ليس من المتوقع أي تغييرات ثورية، حيث تشهد الولايات المتحدة انقساما عميقا، ونرى هذا في نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة".

وأشار لافروف إلى أن المقترحات الروسية بشأن تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الإستراتيجية "ستارت ــ 3" لا تعد علامة ضعف، كما يحاول تصويره الجانب الأمريكي، موضحا اهتمام بلاده بتمديد هذه المعاهدة.

وأضاف لافروف:" الكل يمكن أن يكون رابحا في حال تمديد هذه المعاهدة بدون شروط مسبقة، ولكن الأمريكيين ظلوا يقدمون مطالب غير مقبول بالنسبة لنا".