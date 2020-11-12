سمير للتجار: التزم بالقانون وخليك واضح مع المستهلك نكون شاكرين لك





قال أحمد سمير، القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز عقد اجتماعًا مع مديري الأفرع في المحافظات لتفعيل حملة الضبطية القضائية، بهدف التأكد من الخصومات الموجودة في المحلات، منوهًا إلى أن عددًا كبيرًا منها غير حقيقي ونسب وهمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBCمصر»، مساء أمس الأربعاء، أن الجهاز يتحرك وموجود مع المستهلكين في كل مكان، مشيرًا إلى تنبيه المستهلك بحقه في معرفة البيانات عن المنتج والسعر الشامل والفاتورة.

وناشد المواطنين التعامل مع الأماكن التي تطبق قانون حماية المستهلك، إضافة إلى التعامل مع منصات الشراء المحلية وليست العالمية، قائلًا إن الأخيرة لا تمكن الجهاز من الحصول على حق المواطن بسهولة.

ولفت إلى أن الجهاز وجه رسالة للتجار ومقدمي الخدمات، بأن أي سلوك خاضع للمستهلك يعرضهم لقانون الجهاز، وتطبيق الغرامة تتراوح من 30 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه، معلقًا: «التزم بالقانون وخليك واضح مع المستهلك نكون شاكرين لك».

وأشار إلى أن المرصد الإعلامي للجهاز يرصد مواقع التواصل والعروض الوهمية والحقيقية والإعلانات الموجودة في التلفزيون والجرائد، مشددًا على أهمية التفكير قبل خداع المستهلكين.