يمكن أن تكون الأيام الأولى للإصابة بفيروس كورونا محيرة للغاية؛ حيث يعاني العديد من الأشخاص من أعراض خفيفة جدًا أو حتى بدون أعراض، لذلك يمكن تحديد الشدة الفعلية للعدوى فقط خلال اليوم الخامس أو العاشر من الإصابة، وأكد خبراء أيضًا أنه يمكن أن تلقي الأيام من 5 إلى 10 من فترة العزلة، الضوء، على احتمالية حدوث مضاعفات قد تعاني منها بعد التعافي من الفيروس.

نشر موقع "تايمز أوف إنديا" مجموعة من المعلومات حول أهمية اليوم الخامس والعاشر بالنسبة للمصابين بفيروس كورونا.

• ما أهمية اليوم الخامس والعاشر؟

تتمثل إحدى الخطوات الأولى التي يجب اتخاذها عندما يعاني الشخص من أعراض تشبه فيروس كورونا أو يتم تشخيص إصابته بالعدوى، في تتبع الأعراض وعدد الأيام التي عانى فيها الشخص منها، حيث إنه من المفترض أن تظهر الأعراض على معظم الأشخاص بعد 2-3 أيام من احتضان الفيروس داخل الجسم، في البداية يشعر معظم الناس بالحمى الفيروسية، ثم يبدأ الجهاز المناعي في العمل.

لكن تعتبر الأيام من 5 إلى 10 هي الوقت الذي يعاني فيه معظم الأشخاص من "موجة ثانية" من الأعراض، والتي يمكن أن تكون أكثر حدة، وهو أيضًا الوقت الذي تقول فيه الأبحاث إن العدوى تتبع نمطًا ثابتًا أيضًا، حيث لاحظ الأطباء الآن أن المزيد من الناس يتزاحمون على المستشفيات بأعراض شديدة ومضاعفات تشبه الالتهاب الرئوي بعد أخذ الأسبوع الثاني من العدوى عرضًا.

• ما هي المدة التي يستغرقها الشخص للتعافي من العدوى؟

يستغرق معظم الناس حوالي أسبوع (أو 10 أيام) لرؤية الأعراض تتلاشى، ويكونوا في طريقهم للشفاء، حيث يحدث هذا عادةً مع الأشخاص المصابين بشكل خفيف أو متوسط من العدوى، ولكن بالنسبة للأشخاص الذين من المحتمل أن يعانون من شكل أكثر خطورة من العدوى، فإن الأيام من 5 إلى 10 هي التي يواجهون فيها مشاكل حقيقية.

• الأشخاص الأكثر عرضة للخطر

يمكن أن يكون الأشخاص الأكثر تضررًا هم الذين يعانون من مشاكل طبية سابقة، أو كبار السن، أو الذين يعانون من مشاكل مرض السكري وضغط الدم، ويمكن أيضا للمرضى الأصغر سنًا الذين يُرجح أن يعانون من مضاعفات أن يلاحظوا الأعراض تتدهور نحو الأسوأ بعد 12-14 يومًا.

• ما نوع المشاكل التي يمكن أن تستمر بعد أسبوع من العزلة؟

هناك الكثير من الأعراض مثل آلام الجسم والتعب والإرهاق والسعال التي يمكن أن تستمر لفترة أطول، وفي بعض الحالات قد تستمر أعراض الجهاز التنفسي وضيق التنفس وألم الصدر وعدم الراحة والثقل، وقد تظهر أيضًا أعراض التدهور العقلي، مثل الارتباك وضباب الدماغ والهذيان.

• ماذا تفعل؟

يجب التعامل مع فترة عزل فيروس كورونا بأقصى درجات الحذر، حيث يجب مراقبة العوامل الحيوية المهمة مثل الحمى والنبض وتشبع الأكسجين باستمرار.