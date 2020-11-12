انتهاء جلسات استماع قضية التنقيب عن النفط قبالة سواحل النرويج

أنهت المحكمة العليا في النرويج، اليوم الخميس، جلسة الاستماع الأخيرة في دعوى أقامتها منظمات معنية بحماية البيئة لمنع إصدار تراخيص استكشاف جديدة في بحر بارنتس قبالة سواحل شمال النرويج.



وقال مقدمو الالتماس، وبينهم جرينبيس (السلام الأخضر) و"أصدقاء الأرض الشباب/النرويج"، إن التراخيص تنتهك المادة 112 من الدستور النرويجي، التي تضمن الحق في بيئة صحية وقابلة للحياة.



وأقامت المنظمتان الدعوى القضائية أولا ضد الدولة النرويجية في عام 2016. وفي وقت لاحق، انضمت "حملة الأجداد المناخية" و"أصدقاء الأرض/النرويج" إليهما.



وعندما افتتحت المحكمة العليا الجلسات الأسبوع الماضي، قالت كاترين هامبرو، محامية منظمات الحفاظ على البيئة، إن شباب اليوم والأجيال القادمة "سوف يتعين عليهم تحمل العواقب" إذا فشلت الجهود في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تؤدي إلى تغير المناخ.



وأشارت الحكومة، التي يمثلها المدعي العام فريدريك سيجيرستاد، إلى إجراء عملية فحص شاملة لتصاريح التنقيب عن النفط والغاز في بحر بارنتس.



وقالت المحكمة العليا إنها ستحدد موعد النطق بالحكم فى القضية فى وقت لاحق.



وبعد جلسة الاستماع، قالت تيريز هجستمير وي، رئيسة أصدقاء الأرض الشباب/النرويج" إن القضية ساعدت في إلقاء الضوء على مدى كون سياسات المناخ والنفط النرويجية "غير منطقية".