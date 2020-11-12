تقدم جبر حسن العشري المرشح لانتخابات مجلس النواب، عن الدائرة السادسة بسمنود في الغربية، بالطعن أمام اللجنة العامة للانتخابات بسمنود، على "بيان حصر أصوات الناخبين المبدئي"، مشيرا الى أن البيان ليس إعلان نتيجة نهائية وأن الجهة المنوطة بإعلان النتيجة هي اللجنة العليا للانتخابات.

وكشف المرشح أنه طلب في الطعن إعادة فرز 91 صندوقا لمركز سمنود، علاوة على إعادة الرصد والتجميع والتحفظ على الصناديق الانتخابية، مؤكدا أن فرز الأصوات لم يتم في اللجنة العامة في سمنود، ولكن فى المقارات الانتخابية ولم يستطع السادة المرشحين من تغطية كافة اللجان الانتخابية بمناديب لمتابعة عمليات الفرز والاكتفاء بتسليم محاضر الفرز لرئيس اللجنة العامة.

وأظهرت المؤشرات الأولية لنتائج الفرز في الدائرة السادسة إعادة بين المرشح أحمد الحلو، ومحمد دراج، حيث بلغ عدد المقيدين في الانتخابات 258 ألفا و944 ناخبا، وعدد من أدلوا بأصواتهم 118 ألفا و475 ناخبا حيث تجرى جولة الإعادة يومي 7 و8 من ديسمبر المقبل.