البيان الختامي للمؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين: لا حل عسكري للأزمة

أصدر المشاركون بالمؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين البيان الختامي للمؤتمر، والذي افتتحه الرئيس السوري بشار الأسد، في قصر المؤتمرات بدمشق، أمس الأربعاء، بحضور عدد من ممثلي الدول.



ونقلًا عن وكالة الأنباء السورية «سانا»، مساء الخميس، أكد البيان الدعم الثابت لوحدة وسيادة واستقلال سورية ووحدة أراضيها، ومواجهة جميع المحاولات الرامية لتقويض سيادتها وسلامة أراضيها.



وأشار البيان إلى مواصلة الحرب على الإرهاب حتى القضاء على جميع التنظيمات الإرهابية المدرجة على قائمة مجلس الأمن للكيانات الإرهابية، لافتًا إلى أنه «لا حل عسكري للأزمة في سورية والحل سياسي يقوده وينفذه السوريون بأنفسهم».



ونوه البيان إلى رفض جميع العقوبات أحادية الجانب غير الشرعية وخاصة في ظل انتشار وباء كورونا، مشيرًا إلى المساعدة على تيسير العودة الآمنة للاجئين السورين وعلى المجتمع الدولي المساهمة في هذه العملية.



وأوضح البيان أن سورية ستواصل جهودها لتأمين عودة المهجرين من الخارج وتأمين حياة كريمة لهم، إضافة إلى التأكيد على استعداد الحكومة السورية ليس لإعادة مواطنيها إلى أرض الوطن فحسب بل ومواصلة جميع الجهود لتوفير عيش كريم لهم.



ووجه البيان الدعوة إلى المجتمع الدولي ووكالات هيئة الأمم المتحدة ذات الصلة إلى تقديم الدعم اللازم للمهجرين والنازحين السوريين، وكذلك دعم سورية والبلدان المضيفة لضمان حقهم المشروع والثابت في العودة.



وافتتح الرئيس السوري بشار الأسد، في قصر المؤتمرات بدمشق، أمس الأربعاء، المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين، وذلك بحضور ممثلين عن عدة دول، بينها روسيا كرئيس مشارك للمنتدى.