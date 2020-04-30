مدير مستشفى إيطالي: الأطباء يشعرون بالإجهاد والإرهاق فى مواجهة كورونا

أفاد طبيب على خط المواجهة في أزمة كورونا، اليوم الخميس، بأن العاملين في المستشفيات الذين يكافحون جائحة فيروس كورونا المتفشية في إيطاليا مرهقون بشدة ومحبطون.



وقال الدكتور كلاوديو زانون، رئيس مستشفى فالدوتشي في إقليم كومو شمالي البلاد، في مؤتمر بتقنية الفيديو مع رابطة الصحافة الأجنبية: "نشعر بالإجهاد، الإجهاد البالغ".



وأضاف: "على عكس الموجة الأولى، يشعر العاملون بمجال الصحة بالإحباط، وفقدان الدافع، والإجهاد والإرهاق الشديد. هناك حالة اكتئاب عام لا تساعد في مكافحة الوباء".



وذكر زانون إن كل الأسرة مشغولة فى مستشفى فالدوتشي، بما في ذلك في قسم العناية المركزة بها، وأنها استغنت عن 70 من 600 طبيب وممرضة وممرض لأنهم أصيبوا بالفيروس.



وأمر زانون أمس الأربعاء بإغلاق غرفة الطوارئ في المستشفى، مما يعني أنها لم تعد تقبل سيارات الإسعاف، حيث كانت تضم حوالي 30 شخصا بالفعل ينتظرون أسرة بالمستشفى.