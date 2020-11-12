انطلقت أولى حفلات الليلة المحمدية "في صحبة الهادي الأمين"، مساء أمس الأربعاء على مسرح البالون بالعجوزة، التي تستمر حتى مساء غد الجمعة، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالمولد النبوي الشريف التي ينظمها البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وذلك بإشراف من قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.

وشهدت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم افتتاح العرض، بحضور كوكبة كبيرة من الفنانين وقيادات العمل الثقافي، منهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، والدكتور فتحى عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والمخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان ماهر سليم، والفنان رضا إدريس، والفنان الدكتور حسن خليل، والفنانة إيناس مكي.

وشارك في بطولة العرض نخبة من الفنانين منهم أشرف عبدالغفور، مديحة حمدي، أحمد ماهر، نهال عنبر، طارق دسوقي، منال سلامة، سامى مغاورى، والمنشد علي الهلباوي، والمنشد زياد الشرنوبي، والبطولة الغنائية للمطربين "مروة ناجي، حنان ماضي، هدي عمار، وائل الفشنى"، مع كوكبة أخرى من المطربين، بالاشتراك مع نجوم شعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية بالبيت برئاسة الدكتور أسامة زغلول.

ويضم فريق العمل وجها جديدا وهي "أسماء عمرو" بطلة الفرفة القومية للفنون الشعبية وخريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، التي تشارك فى العرض بالأداء التمثيلى، ومجموعة من الأطفال "عمر جمال، شكران حسين، جويا أحمد، ساجد محمد، حور أحمد"، الذين يشاركون بإلقاء الشعر، إلى جانب مشاركة عدد من فناني فرقة رضا برئاسة الدكتور محمود صلاح.

أوبريت "في صحبة الهادي الأمين" من ألحان صلاح الشرنوبي، ودراما شعرية سراج عبدالقادر، وأشعار مصطفى عياد، وكتابة الأغانى صفوت زينهم، ومخرج منفذ هانى عبدالهادى، وتصميم أستعراضات مصطفي حجاج، ويضم فريق الإخراج كلا من وليد الجلاد وسيد إبراهيم ومحمود كامل ومعتز مغاوري وعبدالله هزاع، ومخرج منفذ تليفزيوني عبدالسلام جنيدي، وديكور محمود سامي، وإضاءة سامي المغربي، وأزياء هبة محمود، ينقلها للتليفزيون أمل أسعد، وجرافيك ومادة فيلمية كامل المحلاوي، ويخرجها مسرحيا وتليفزيوننيا جمال عبد الحميد.