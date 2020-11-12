الشركة المطورة للقاح فايزر: نتعاون مع الاتحاد الأوروبي لإيصال العقار إلى الدول الفقيرة

رئيس الشركة المطورة للقاح كورونا: نتناقش مع 30 حكومة لتوفير العقار.. ولا بد من الطلب المبكر

قال الرئيس التنفيذي لشركة بايونتك المطورة للقاح «فايزر»، الدكتور أوجور شاهين، إنه يجري التعاون مع الاتحاد الأوروبي وعدد من المبادرات، لتمكين إيصال اللقاح للدول ذات الاقتصاد الأضعف بتكلفة أقل.

وأضاف، في لقاء خاص لفضائية «العربية»، اليوم الخميس، «على ثقة بأننا سنتمكن في 2021 من توفير مليارات اللقاحات في أرجاء العالم كافة دون الاقتصار على الدول الثرية بل الفقيرة أيضًا، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات».

وأشار إلى أنه يتم النقاش مع أكثر من 30 حكومة، من أجل الاتفاق على توفير لقاح كورونا، ناصحًا الدول بالطلب المبكر، لتأمين السلاسل اللوجيستية.

وأوضح أنه لا بد أن يتم نقل اللقاح إلى الدول في درجة حرارة 70 تحت الصفر، ليتم تخزينه بعد ذلك في مجمدات خاصة متوفرة داخل المستشفيات، مضيفًا أن الصندوق الواحد يحوي 100 لقاح، لتمنح الجرعات بعد خمسة أيام من تخزينها.