مستشار الرئيس للصحة: الدولة أمنت لقاحات لكورونا تكفي 20% من السكان

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، إن المؤسسات العالمية ستمنح دول العالم نسب معينة من لقاح فيروس كورونا حال إنتاجه، مشيرًا إلى تأمين مصر جرعات من اللقاح تكفي 20% من السكان.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الخميس، أن الدولة تعمل على وضع خريطة لتحديد الفئات ذات الأولوية للحصول على اللقاح.

وأوضح أن الفئات ذات الأولوية تشمل القطاع الطبي، والأشخاص أصحاب معامل الخطورة ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل، مؤكدًا أنه لم يتم إعلان لقاح واحد أو دواء لعلاج كورونا بعينه تجاريًا، حتى اللحظة.