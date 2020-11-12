الملك سلمان: شرفنا الله بخدمة الحرمين ونبذل الغالي والنفيس لخدمة ضيوف الرحمن

افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الأربعاء، أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى - عبر الاتصال المرئي -، بحضور ولي العهد، محمد بن سلمان.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الأربعاء، قدر خادم الحرمين جهود المجلس لخدمة الوطن وما يوليه من أعمال وجهود تصب في مصلحة البلاد والعباد.

وأضاف: «شرفنا الله بخدمة الحرمين ونبذل الغالي والنفيس لخدمة ضيوف الرحمن، وحينما أصابت العالم جائحة كورونا المستجد، حرصنا على إقامة الركن الخامس من أركان الإسلام، ودفعنا إلى عمل المزيد من احتياطات السلامة الوقائية، لمنع تفشي الوباء وحماية الحجاج والمواطنين».

وأكد أن المملكة سعت لتخفيف آثار وتداعيات جائحة كورونا على الأنشطة الاقتصادية الداخلية والقطاع الخاص، من خلال سرعة تجاوب الدولة ورصد أكثر من 218 مليار ريال لدعم القطاع الخاص؛ وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي.

وذكر أن ترؤس المملكة لدول مجموعة العشرين الاقتصادية للدورة الحالية دلالة على ريادتها ومكانتها في المجتمع الدولي، وتأكيداً على متانة اقتصادها المؤثر في استقرار الاقتصاد العالمي.

وقال إن رؤية المملكة 2030 هي خارطة طريق لمستقبل أفضل وأسهمت خلال مرحلة البناء والتأسيس في تحقيق مجموعة من الإنجازات على عدة أصعدة، أبرزها تحسين الخدمات الحكومية، ورفع نسبة التملك في قطاع الإسكان، إضافة إلى تمكين المرأة وتفعيل دورها في المجتمع وسوق العمل.