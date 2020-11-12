مسئول سوداني يبحث مع مبعوث أمريكي خطوات الإزالة من لائحة الإرهاب

بحث محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان دونالد بوث،الخطوات التي تمت لرفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان اليوم الخميس، أن الاجتماع أكد على ضرورة استكمال هذه الخطوات، بما يسهم في دعم المشروعات التنموية والاقتصادية بالبلاد، نظرا إلى أن السودان تضرر كثيرا جراء وضعه في هذه القائمة.

وبحث اللقاء استعداد والتزام الحكومة السودانية بجميع مكوناتها بشأن ترتيبات انسحاب بعثة "يوناميد" من دارفور، واستقبال بعثة "يونيتامس" بنهاية هذا العام، واطمأن على استعدادات وترتيبات الحكومة السودانية فيما يتصل بحفظ أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وتناول اللقاء أيضا اتفاقية جوبا لسلام السودان الموقعة في الثالث من أكتوبر الماضي بدولة جنوب السودان، حيث أكد الطرفان أهمية انضمام بقية الأطراف غير الموقعة على الاتفاق لمسيرة السلام، كما أكد اللقاء على ضرورة مساندة ودعم شركاء وأصدقاء السودان في تنفيذ اتفاق السلام على أرض الواقع.