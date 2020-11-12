توماس فريدمان: ترامب يتصرف كانه طفل

قال الكاتب الصحفي الامريكي، توماس فريدمان، إن الرئيس المنتخب جون بايدن سيكون الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف فريدمان، خلال لقائه مع الاعلامية لميس الحديدي في برنامجها " كلمة أخيرة"، " نحن نشاهد رئيس الولايات المتحدة الامريكية يتصرف و كأنه طفل في مقعده يمسك بلعبته، و كلما قالوا له لا بد ان تترك مقعدك يلقي بالأشياء في وجوههم"، مشيرا الي أنه كل هذا سيمر، وسيصل جون بايدن سيصل للحكم و سيكون هناك انتقال للسلطه.

وبحسب فريدمان، فان وزير العدل الامريكي قال إنه لا بد ان تكون هناك أدله حقيقيه حول المخالفات الامريكية والتى يزعم محامين ترامب بوجودها، مشيرا الي ان رجال ترامب، يتصرفون بشكل سيء.

وقال الكاتب الامريكي، إن الحزب الجمهوري المحافظ، أصبح مضطرب جدا، فقد احتضن رئيسا طبقا لإحصائيات الواشنطن بوست كذب 25 الف مره خلال السنوات الأربع الماضيه، مشيرا الي ان غالبيه الولايات المتحدة تريد ان تتحد و تعرف اننا يجب ان نبقي سويا و تعرف ان اربع سنوات اخري من حكم ترامب كانت ستكون كارثه، لانه كان يدمر الحقيقه و الثقه

وبحسب فريدمان، فان الأمريكيين كانوا حكماء خلال الانتخابات الماضي، مضيفا انه برئيس جديد يتحدث بطريقه مختلفه يحاول ان يكون رئيسا لكل الناس.

وقال الكاتب الامريكي، إن الاولويه الاولي للسياسه الخارجيه لبايدن هي استعاده علاقات مع الامريكية مع حلفائها "طبعا مصر من حلفائنا" علي حد قوله، مشير الي ان منطقه الشرق الأوسط للأسف ستكون في اخر القائمه من استعادة العلاقات، وذلك لانه ربما لا يوجد امر عاجل يجذب انتباهنا.