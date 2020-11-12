نقابة عمال التجارة السويدية تلغي الدعوة إلى الإضراب

وقعت نقابة عمال قطاع التجارة في السويد عقود عمل جديدة مدتها 29 شهرا مع أصحاب العمل.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ليندا بالمتسهوفر رئيسة النقابة قولها في مؤتمر صحفي إن العقود الجديدة تتضمن زيادة الراتب الشهري بمتوسط 774 كرون سويدي اعتبارا من نوفمبر الماضي، ثم زيادته بمتوسط 580 كرون اعتبارا من ربيع 2022.



في الوقت نفسه، أعلنت رئيسة النقابة إلغاء الإضراب العمالي الذي كانت قد دعت إليه بعد التوصل إلى اتفاقات مع أصحاب العمل.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن النقابة كانت دعت يوم 4 نوفمبر الحالي أعضاءها البالغ عددهم حوالي 5000 عامل إلى الإضراب عن العمل اعتبارا من 13 نوفمبر الحالي.