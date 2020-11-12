محافظ الغربية يبحث سير العملية التعليمية مع مديري الإدارات التعليمية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الأربعاء، بديوان عام المحافظة، اجتماعًا موسعًا مع مديري عموم الإدارات التعليمية بالمحافظة بحضور وكيل الوزارة ووكيل المديرية ومديري العموم بمديرية التربية والتعليم، لبحث سير العملية التعليمية بالمحافظة.

وفي بداية الاجتماع، وجه رحمي الشكر لجميع العاملين بالتربية والتعليم على ما بذلوه من جهود في تجهيز المدارس لانتخابات مجلس النواب ونجاحهم في توفير كافة سبل الراحة لقوات التأمين والمواطنين قبل وأثناء العملية الانتخابية.

وأكد المحافظ على أن التعليم هو أساس إصلاح أي دولة، ولابد من وجود وسائل تحفز الطلبة على الانتظام في العملية الدراسية، وذلك من خلال تنفيذ أنشطة متعددة (ثقافية - فنية - رياضية...إلخ )، بين المدارس وبعضها، وتنفيذ العديد من الأنشطة كالرحلات المدرسية، وتنظيم لقاءات مع أولياء الأمور للتعرف على احتياجات أبنائهم، وتم تقديم مقترحات بعودة مجلس الآباء وتفعيل دوره.

وشدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بفصول التقوية لمحاربة الدروس الخصوصية، مؤكداً على الاهتمام بالتنشئة الجيدة للأجيال الجديدة من خلال ربط الأنشطة بالتعليم، وغرس روح الوطنية في نفوس الطلبة عن طريق تعليمهم كيفية تحية العلم وتأدية النشيد الوطني.

وأشار المحافظ إلى السلبيات التي رصدها أثناء تفقده للمدارس بمركز ومدينة زفتي من اختفاء الأنشطة داخل المدارس، وعدم حضور الطلاب، بالإضافة إلى عدم التزام عدداً من المدرسين بالحضور وذلك بسبب قلة الرقابة عليهم، مشدداً على أنه لا تهاون مع من يقصر في عمله وسيتم التعامل معه بمنتهى الحسم.

وفي سياق منفصل، أشاد المحافظ بالأجهزة الموجودة بالورش الخاصة بمدارس التعليم الفني، مؤكداً على ضرورة الاستفادة منها بالصورة المثلى والتي سيكون لها الأثر الأكبر سواء من توفير عائد مادي للمدارس أو تعليم الطلبة حرفة تساعدهم على كسب فرص عمل.

ومن جانبه، أكد الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم أن توصيات هذا الاجتماع سوف تكون أجندة عمل لهم، وسيتم البدء في تنفيذها فوراً من خلال تشكيل فريق متابعة يضم مجموعة من كافة التخصصات لمتابعة كافة المدارس والعمل على حل السلبيات الموجودة في أسرع وقت.