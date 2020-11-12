مصر للطيران للصيانة تجتاز تفتيش غير مجدول لـEASA

اجتازت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، بنجاح، تفتيشاً غير مجدول للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA على منشآتها بالقاهرة.

يأتي التفتيش بالتصادف مع وجود مفتشي الوكالة بالقاهرة؛ لإجراء تفتيش مجدول على إحدى الشركات العاملة بمجال الطيران المدني بمطار القاهرة الدولي.

وأشاد المفتشون بجودة تنفيذ الأعمال الفنية وكفاءة الأطقم الفنية للشركة، خلال الفترة الماضية، واستمرارية تقديم الأعمال بنفس الكفاءة الفنية، وطبقاً للمتطلبات التشريعية للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، رغم توقف التفتيشات المجدولة على الشركة، نظراً لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعرب المفتشون أن هذه الخطوة تأتي في سبيل تأكيد الثقة في شركة مصر للطيران للصيانة والعاملين بها، لما تتمتع به من خبرة كبيرة في مجال صيانة وعمرة الطائرات، واجتيازها لكافة التفتيشات السابقة بنجاح وتميز.

ووجه الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران التهنئة لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لاجتيازها تفتيش EASA، معرباً عن ثقته في أبناء الشركة وقدرتهم على تحدي مختلف الظروف، وتمنى أن تشهد الفترة القادمة تحسناً ملحوظاً في حركة الطيران على المستوى العالمي بانتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد في المستقبل القريب، وأن ينعكس ذلك إيجاباً على قطاع الطيران المدني المصري.

من جانبه، أعرب المهندس أبو طالب توفيق رئيس مجلس الإدارة عن ثقته في كفاءة الأطقم الفنية لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، واستعدادهم الدائم والتام لأي تفتيشات فنية على مدار الساعة، طبقاً لسياسة الشركة، وحرصها على الحفاظ على المستوى المتميز لكوادرها الفنية ومطابقة التشريعات الفنية الملزمة في كل وقت، وتوجه سيادته بخالص الشكر والتقدير لأبناء الشركة على حسن التزامهم أثناء التفتيش، والذي يعكس الصورة الحقيقية للشركة ولقدراتها الفنية المتميزة، ويحافظ على كافة الاعتمادات الدولية والمحلية، التي تعد أساس جذب المزيد من العملاء.