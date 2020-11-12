تراجع الطلب على الآلات في اليابان بأكثر من التوقعات

أظهرت بيانات صادرة عن الحكومة اليابانية اليوم الخميس تراجع الطلب على الآلات في اليابان خلال شهر سبتمبر الماضي بأكثر من التوقعات، مما يؤثر سلبا على آفاق التعافي المستدام للإنفاق الاستثماري في اليابان.

وذكر مكتب الحكومة اليابانية، أن الطلب على الآلات الأساسية تراجع في سبتمبر الماضي بنسبة 4.4 في المئة شهريا بعد ارتفاعه بنسبة 2. 0 في المئة خلال أغسطس الماضي.

وهذا التراجع الشهري هو الأول منذ 3 أشهر، وقد تجاوز توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون تراجع الطلب بنسبة 7. 0 في المئة فقط.

وتراجع الطلب على الآلات الأساسية خلال سبتمبر الماضي بنسبة 5. 11 في المئة على أساس سنوي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعا سنويا بنسبة 6. 11 في المئة.

وفي المقابل، تراجع الطلب على الآلات بشكل عام خلال سبتمبر الماضي بنسبة 4.4 في المئة على أساس شهري بعد نموه بنسبة 8. 19 في المئة في الشهر السابق عليه.

وفي المقابل، سجل الربع الثاني من العام المالي الحالي حتى 30 سبتمبر الماضي نموا في الطلب على الآلات في اليابان بنسبة 8. 7 في المئة، مقارنة بالربع الأول من العام المالي.

وتتوقع الشركات المصنعة للآلات في اليابان والتي يشملها التقرير، ويبلغ عددها 280 شركة، تراجع الطلب على الآلات بشكل عام بنسبة 8. 7 في المئة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، وتراجع الطلب على الآلات الأساسية بنسبة 9. 1 في المئة.