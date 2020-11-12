 مصر تدين الهجوم الذي استهدف مدنيين في شمال موزمبيق - بوابة الشروق
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مصر تدين الهجوم الذي استهدف مدنيين في شمال موزمبيق

أ ش أ
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 3:29 م | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 3:29 م

أعربت جمهورية مصر العربية، عن بالغ إدانتها للهجوم الوحشي الذي وقع في شمال موزمبيق على يد ميليشيات متطرفة، والذي راح ضحيته أكثر من 50 شخصاً مدنياً من بينهم أطفال.

وشددت مصر -في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم الخميس- على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من أجل اقتلاع آفة الإرهاب والتطرف من جذورها.

وأكد بيان الخارجية أن مثل هذه الأفعال الإرهابية الخسيسة تستهدف زعزعة الاستقرار في القارة الأفريقية، وليس لها أي علاقة بالدين الإسلامي الحنيف أو بأي من الأديان والقيم الإنسانية التي تدعو للتسامح والإخاء والاستقرار والسلام.


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