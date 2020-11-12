زيارة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية لمكتب تأمينات الدخيلة لرصد الشكاوى

أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، جولة مفاجئة داخل مكتب تأمينات الدخيلة بحي العجمي غرب الإسكندرية، في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين؛ للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد ومعاينة الشكاوى التي يعانون منها.

وخلال الجولة، استمع المحافظ لشكاوى المواطنين المتواجدين بالمكتب، ووعد بوضع حل جذري لحل مشكلة التزاحم داخل المكتب وتقديم خدمة مميزة لهم، مؤكدا اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد على مدير المكتب وجميع العاملين، بحسن استقبال المواطنين، والتيسير عليهم، وتأدية الخدمات لهم على الوجه الأكمل، وإنهاء كافة مصالحهم، محذرًا من أنه لن يسمح بأي تهاون في خدمة المواطنين.