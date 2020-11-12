عطل يضرب يوتيوب لمدة ساعتين دون معرفة السبب

ذكرت منصة الفيديو عبر الإنترنت "يوتيوب" ليل الأربعاء، أنه تم إصلاح عطل منع المستخدمين من مشاهدة المحتوى لمدة ساعتين.

وذكر فريق إصلاح الأعطال بعد ساعتين من الإقرار بالمشكلة: "لقد عدنا.. نأسف على الانقطاع. لقد تم إصلاح ذلك في جميع أجهزة وخدمات يوتيوب، شكرا لصبركم معنا".

وقال الفريق في منشور أولي: "إذا كنتم تواجهون مشكلة في مشاهدة مقاطع الفيديو على يوتيوب في الوقت الحالي، فلستم وحدكم.. فريقنا على دراية بالمشكلة ويعمل على إصلاحها".

وبحسب موقع "داون دتيكتور" الذي يتتبع حالات المواقع، بدأ المستخدمون يواجهون مشكلات في الموقع بعد الساعة الرابعة مساء (0000 بتوقيت جرينتش الخميس) حيث أبلغ نحو 286 ألف مستخدم عن مشكلات في مرحلة ما. وعادت خدمات يوتيوب بعد الساعة السادسة مساء.

ولم يحدد "يوتيوب" على الفور عدد المستخدمين الذين تضرروا من تلك المشكلة أو سببها.