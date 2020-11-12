الكويت: إطلاق نار على سفارة السعودية بهولندا انتهاك لكل الأعراف الدولية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادث إطلاق النار على مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي بمملكة هولندا.



ونقلُا عن وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، مساء الخميس، أكدت الوزارة أن هذا الاعتداء الآثم والجبان يمثل انتهاكًا وتعديًا على كل الأعرف والقوانين الدولية، مشيرة إلى وقوفها وتضامنها مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها.



وأفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الخميس، بوقوع إطلاق نار على السفارة السعودية في هولندا، فجر اليوم، فيما فتحت الشرطة تحقيقًا بالحادث.