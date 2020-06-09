إيرادات طيران الإمارات تتراجع بـ75% في 6 أشهر

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تراجعت إيرادات شركة "طيران الإمارات" إلى 7. 11 مليار درهم (2. 3 مليار دولار) في الفترة من أبريل إلى نهاية سبتمبر.

وتراجعت الإيرادات في هذه الفترة بنسبة 75% مقارنة بـ3. 47 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجعت الشركة الانخفاض إلى القيود الصارمة على الطيران والسفر حول العالم بسبب جائحة كورونا.

وخلال الأشهر الستة نفسها، نقلت طيران الإمارات 5. 1 مليون راكب بانخفاض نسبته 95%، عن الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وفي النصف الأول من سنتها المالية 2020/2021، بلغت خسائر طيران الإمارات 6ر12 مليار درهم (4. 3 مليارات دولار)، مقارنة بأرباح العام الماضي البالغة 862 مليون درهم (235 مليون دولار).

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "بدأنا سنتنا المالية الجارية في ظل إغلاق عالمي شلّ حركة السفر الجوي تماماً. وبفعل هذه الأوضاع غير المسبوقة التي أصابت قطاع الطيران والسفر، سجلت مجموعة الإمارات خسائر نصف سنوية للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاما".

وعلقت طيران الإمارات، في 25 مارس رحلات الركاب مؤقتا، ثم استأنفت تدريجياً تشغيل رحلات الركاب المنتظمة في 21 مايو، وبحلول 30 سبتمبر، عادت خدمات الناقلة لتغطي 104 مدن برحلات لنقل الركاب والبضائع.