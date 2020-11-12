وزراء مالية العشرين يبحثون غدا تعليق مدفوعات خدمة الدين 6 أشهر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يبحث وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين خلال اجتماعهم غدا الجمعة برئاسة السعودية تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة ستة أشهر إضافية لعام 2021.

وقال بيان صحفي اليوم الخميس، إن وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين سيعقدون اجتماعاً غدا برئاسة المملكة يناقشون خلاله "العمل المشترك لمعاملات الدين بما يتجاوز نطاق مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين".

ووفق البيان، سيعمل المجتمعون على "تعزيز الجهود لدعم الدول الأشد فقرًا في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وما يترتب عليها من تداعيات صحية واجتماعية واقتصادية".

ومن المقرر أن يرأس الاجتماع كل من وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.