الملك سلمان: نعمل جاهدين لتجنيب الشعب العراقي مآسي الاقتتال

افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الأربعاء، أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى - عبر الاتصال المرئي -، بحضور ولي العهد، محمد بن سلمان.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الأربعاء، قال الملك سلمان إن «المملكة تؤكد استمرار وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتساند الجهود الرامية لإحلال السلام في الشرق الأوسط».

وأشار إلى أن «المملكة تقف مع العراق وشعبه الشقيق، وتعمل جاهدة على تجنيبه مآسي الاقتتال وكافة أشكال الحروب والإرهاب، في سبيل استقراره وحفاظه على مكانته في محيطه العربي».

وذكر أن «المملكة تؤيد الحل السلمي في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن 2245 و (مسار جنيف 1) وتؤكد دعمها لكل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة»، مشيرًا إلى أنها بذلت خلال العقود الماضية جهوداً كبيرة لتحقيق الأمن والاستقرار في لبنان وتنميته.

ولفت إلى أنه يتابع باهتمام تطورات الأوضاع في ليبيا الشقيقة، قائلًا إن المملكة تجدد ترحيبها بتوقيع اللجان العسكرية الليبية المشتركة الاتفاق الدائم على وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة، وتدعو إلى وقف التدخل الخارجي بكل أشكاله في الشأن الليبي

وتابع أن «المملكة بصفتها رئيسا لمجموعة أصدقاء السودان تؤكد أهمية دعمه في الوقت الحالي، وتؤكد على الدعم السياسي الكامل لمحادثات جوبا للسلام في سبيل إنجاح المرحلة الانتقالية»، مشددًا على أهمية الوصول إلى سلام شامل يضمن أمن وسلامة المنطقة والمجتمع الدولي.