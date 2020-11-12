ارتفاع قياسي في نسبة الألمان الراضين عن أداء حكومتهم خلال مواجهة كورونا

وصلت نسبة الألمان الراضين عن أداء حكومتهم في التعامل مع أزمة كورونا إلى مستوى قياسي، وذلك حسب نتائج أحدث استطلاعات للرأي نُشِرَتْ اليوم الخميس.



وأوضحت النتائج أن نسبة الرضى عن أداء المستشارة انجيلا ميركل وحكومتها وصل في نوفمبر الجاري إلى أعلى مستوى لها خلال الدورة التشريعية الحالية.



وحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد (انفراتست) لصالح القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي)، فإن 74% ممن لهم حق الانتخاب في ألمانيا أعربوا عن رضاهم أو رضاهم الشديد عن أداء ميركل، وهي أعلى نسبة تحصل عليها ميركل وحكومتها منذ أبريل 2015.



وأظهرت النتائج أن 67% من الألمان أبدوا موافقتهم على عمل حكومة الائتلاف الكبير.



وأعرب 65% ممن شملهم الاستطلاع عن رضاهم عن أداء وزير الصحة ينس شبان، و63% عن أداء وزير المالية أولاف شولتس و57% عن أداء وزير الخارجية هايكو ماس و55% عن أداء وزير الاقتصاد بيتر التماير، وهؤلاء جميعا هم اللاعبون الأساسيون في مواجهة أزمة كورونا.



وحسب النتائج، فإنه في حال إجراء الانتخابات البرلمانية يوم الأحد المقبل، فإن تحالف ميركل المسيحي سيحصل على 36% (بزيادة بمقدار نقطة مئوية عن أول أكتوبر الماضي)، فيما سيحافظ الحزب الاشتراكي الديمقراطي على نفس النسبة التي حصل عليها في الاستطلاع السابق (15%).



وأوضحت النتائج أن حزب البديل من أجل ألمانيا سيحصل على 10% والحزب الديمقراطي الحر على 6%، وسيخسر اليسار نقطة واحدة ليحصل على 7%، كما سيخسر الخضر نقطة واحدة ويحصلون على 20%.