ركود تاريخي في الهند بعد انكماش في ربعين متتاليين بسبب كورونا

من المنتظر أن يسجل الاقتصاد الهندي، انكماشا للربع الثاني على التوالي، مما يزج بالبلاد في ركود غير مسبوق، وفقا لتوقعات بنك الاحتياطي الهندي "البنك المركزي".

وقال البنك، بعد مراجعة بيانات عالية التردد لقياس النشاط الاقتصادي، إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 6. 8% في الربع المنتهي بنهاية سبتمبر الماضي.

وتراجع الاقتصاد الهندي بنسبة 9. 23% في الفترة من أبريل وحتى يونيو الماضيين، وهو أسوأ انخفاض ربع سنوي على الإطلاق، بعد أن أدى الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا إلى توقف النشاط الاقتصادي، ودفع بالملايين إلى براثن البطالة. وتمتد السنة المالية في الهند من أبريل إلى مارس.

وقال بنك الاحتياطي الهندي في نشرة على موقعه الالكتروني في وقت متأخر أمس الأربعاء: "من المرجح أن تكون الهند قد دخلت في ركود تقني في النصف الأول من السنة المالية 2020-2021 للمرة الأولى في تاريخها، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين".

ومع ذلك، أشارت التوقعات المستندة إلى مؤشر النشاط الاقتصادي للهند لـ 27 مؤشرا شهريا، إلى أن الاقتصاد يتعافى سريعا.

وجاء في التقرير، أن المؤشر يكشف أن الاقتصاد انتعش بشكل حاد من مايو إلى يونيو 2020 مع إعادة فتح الاقتصاد، حيث يعود القطاع الصناعي إلى طبيعته بشكل أسرع من قطاعات الخدمات التي تتطلب مخالطة كثيفة، ما يشير إلى انكماش قصير الأجل.

وسوف تنشر الحكومة بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في 27 نوفمبر الجاري.

يشار إلى أن الهند سجلت ثاني أكبر عدد من حالات الإصابة بكورونا في العالم، بعد الولايات المتحدة، بأكثر من 6ر8 مليون حالة حتى الآن.

وسجلت الهند اليوم الخميس، 47905 حالات إصابة جديدة و550 حالة وفاة في غضون 24 ساعة.