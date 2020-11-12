قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن الديمقراطيين يرون أن عملية الضغط على جماعة الإخوان المسلمين نوع من التضييق على المعارضة السياسية، مشيرًا إلى أن وضع الإخوان في خانة المعارضة الوطنية هراء.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBCمصر»، مساء أمس الأربعاء، أن الإخوان ليست معارضة سياسية وإنما تنتهج اتجاهًا أيدولوجيًا لتغيير فكر المنطقة، متابعًا: «حقنوا به العقل الأمريكي ونجحوا في هذا».

وأشار إلى أن هناك قلقًا في مصر من وصول الرئيس المنتخب جو بايدن إلى سدة الحكم بالنسبة لملفين أولهما سد النهضة، ودرجة تعامل إدارة بايدن مع الإخوان المسلمين ودعمهم، قائلًا إن مصر كانت على مسافة قريبة من إعلان الولايات المتحدة أن الإخوان تنظيم إرهابي.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي كان متعاطفًا مع الموقف المصري في موضوع سد النهضة، مستطردًا: «لا ننسى لترامب أنه جلس في البيت الأبيض وعلى يمينه وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، ووزير الخزانة الأمريكي للضغط على البنك الدولي».