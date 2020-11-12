 رومانيا تخفف السياسة النقدية فيما تضرب الموجة الثانية من كورونا الاقتصاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رومانيا تخفف السياسة النقدية فيما تضرب الموجة الثانية من كورونا الاقتصاد

(د ب أ)
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 3:45 م | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 3:45 م

خفضت رومانيا بشكل غير متوقع شروط الاحتياطي للمصارف التي تواجه أضرارا اقتصادية جديدة نتيجة للموجة الثانية من إصابات فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19. وظل المعدل الرئيسي دون تغيير عند 1.5%.

وخفض البنك المركزي الحد الأدنى لمتطلبات الاحتياطي للودائع بالعملة الأجنبية الخاصة ببنوك الإقراض التجارية إلى 5% من 6% في اجتماع غير مجدول اليوم الخميس.

وهذه هي المرة الرابعة التي تخفف فيها رومانيا سياساتها النقدية منذ ضربت الجائحة البلاد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الدولة المطلة على البحر الأسود ذات الـ19 مليون نسمة الأكثر تضررا في شرق أوروبا جراء الموجة الأولى من الفيروس التي حدثت في الربيع.


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