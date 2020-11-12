قال نائب رئيس الحكومة الليبية، عبدالسلام البدري، إن «الأطراف الليبية تسعى إلى الاتفاق على سلام ووقف للعمليات العسكرية والبدء في تعويض تسع سنوات لم تكن إلا دمارًا وخرابًا»، مشيرًا إلى أن منتدى الحوار السياسي المنعقد في تونس يناقش كيفية الخروج من المأزق الذي تعانيه البلاد.



وأعرب خلال لقاء لبرنامج «مواجهة»، المذاع عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الخميس، عن تفاؤله بالمنتدى المنعقد، متابعًا: «نتمنى وندعو أن يوفق المجتمعون ويبعد عنهم كل ما يحول دون تحقيق السلام».



وأشار إلى أن «الشعب الليبي يعاني الويلات؛ بسبب ذنب لم يقترفه، فضلًا عن أنه كان ضحية مجموعة من المؤامرات الخارجية»، لافتًا إلى أهمية اجتماع الليبيين على طاولة الحوار.



وأكد نائب رئيس الحكومة الليبية أنه يجب أن يكون متفائلًا، رغم تحفظه على آلية اختيار المشاركين بالمنتدى وتصريحات البعثة الأممية إلى ليبيا، معلقًا: «المهم أن نخرج من المأزق ونعدل ما نعدله لاحقًا».



ونوه إلى أن التدخل الخارجي يجهض الاتفاقات الليبية – الليبية، باستثناء الدول المحدودة التي تساعد طرابلس، مشددًا على أن حرية البلاد بأكملها دون المساس بوحدتها أكثر ما يهمه.



وانطلقت أولى جولات منتدى الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة، في العاصمة التونسية يوم الثامن من شهر نوفمبر الجاري.





