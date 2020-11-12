أعلن مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، اليوم الخميس، نمو اقتصاد البلاد خلال الربع الثالث من العام الحالي بمعدل 15.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، مع تعافي الاقتصاد من الانكماش الكبير الذي سجله خلال شهور الإغلاق؛ لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال مكتب الإحصاء إن الارتفاع القياسي لوتيرة التعافي جاء في أعقاب الانكماش القياسي خلال الربع الثاني من العام الحالي (أبريل- يونيو).

وأضاف أن إجمالي الناتج المحلي ما زال أقل بنسبة 8.2 في المئة عن معدل شهر فبراير الماضي، قبيل بدء جائحة كورونا، وأقل بنسبة 9.6 في المئة عن حجمه خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وقال جوناثان أثو، نائب رئيس قطاع الإحصاء الوطني بالمكتب، إن أنشطة شركات بناء تشييد المساكن، والمحامين، والمحاسبين، ساهمت في الأداء القوي للاقتصاد خلال الربع الثالث.

من ناحية أخرى، توقع تقرير للمعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية البريطاني اليوم انكماش الاقتصاد البريطاني بمعدل 12 في المئة، خلال نوفمبر الحالي، في ظل الجولة الثانية من إجراءات الإغلاق التي تفرضها الحكومة البريطانية مع عودة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى الارتفاع.

وذكر معهد الأبحاث في تقريره الشهري أنه يتوقع تراجع نمو الاقتصاد البريطاني خلال الربع الأخير من العام الحالي بنسبة 2.2 في المئة.

ويرى المعهد أن الاقتصاد سجل خلال أكتوبر الماضي نموا بمعدل 0.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.