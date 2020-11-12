 بايدن يتحدث مع بابا الفاتيكان ويثني على جهوده في تعزيز السلام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بايدن يتحدث مع بابا الفاتيكان ويثني على جهوده في تعزيز السلام

أ ش أ
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 9:33 م | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 9:33 م

أعلن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن الأخير تحدث، اليوم الخميس، مع البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، مثنياً على جهوده في تعزيز السلام والمصالحة في جميع أنحاء العالم.

وجاء في بيانٍ صادر عن الفريق، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن بايدن قدّم الشكر للبابا فرانسيس على "البركات والتهاني"، معرباً عن تقديره لجهوده في تعزيز "الروابط الإنسانية المشتركة في جميع أنحاء العالم".

وأضاف البيان أن بايدن أعلن عن رغبته في العمل سوياً والتعاون في مجالات مثل رعاية المهمشين والفقراء، ومعالجة أزمة تغير المناخ، والترحيب ودمج المهاجرين واللاجئين في المجتمعات.

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