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اليونان تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا

اليونان - ارشيفية
اليونان - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 11:49 م | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 11:49 م
كشفت بيانات سلطات الصحة اليونانية أن البلاد سجلت اليوم الخميس 3316 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، والتي تعد أعلى حصيلة يومية في البلاد منذ رصد المرض للمرة الأولى شهر فبراير الماضي.

وبهذه الزيادة، ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 66637، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الخميس.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 52 مليون إصابة.

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