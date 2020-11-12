البطاركة الكاثوليك يعلن التضامن مع الأرمن في منطقة ناجورنو- كاراباخ

أعلن مجلس الرئاسة في مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، اليوم الخميس، التضامن مع الأرمن في منطقة ناجورنو- كاراباخ وناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن وضع حد للخلاف.

وقال مجلس البطاركة في بيان "نحن، مجلس رئاسة مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان نعلن تضامننا مع الإخوة الأرمن في منطقة ناجورنو- كاراباخ وفي أرمينيا، المجروحين في كرامتهم، والمتألمين من نتائج الحرب مع أذربيجان".

وأضاف البيان "الآن لا يمكن الاستمرار في قهر الشعوب، فنناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن وضع حد لهذا الخلاف، ولهذا الألم المضاف على آلام الضحايا والمنكوبين ، فإن المنطقة بحاجة الى سلام حقيقي قائم على العدالة والإنصاف لكلا الجانبين. وإننا نجدد ثقتنا بحكمة الشعب الأرميني ووحدته ونصلي الى الله كي يعضدهم في محنتهم".

وتابع البيان "كم نددنا بهذه الحرب لأنها تنتهك الأخوة الإنسانية، وتوقع الضحايا البشرية، وتخلف الدمار، على السواء في الإقليم كما في أذربيجان! وكم نادينا المعنيين والأسرة الدولية للتفاوض السلمي والدبلوماسي حول المواضيع الخلافية! وكم صلينا من أجل هذه الغاية ومن أجل تثبيت وقف للنار من الجانبين".

يذكر أن معارك كانت قد اندلعت منذ 27 سبتمبر الماضي في منطقة ناجورنو- كاراباخ بين أذربيجان وأرمينيا، وأسفرت عن مقتل المئات من الطرفين. وأعلن قادة كل من أرمينيا وأذربيجان وروسيا، في 10 نوفمبر التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب في المنطقة، بعد نحو شهر ونصف من المعارك.