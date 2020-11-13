 مكتب زعيم الأقلية بالشيوخ الأمريكي: بايدن يبحث مع شومر وبيلوسي كورونا وقضايا الاقتصاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مكتب زعيم الأقلية بالشيوخ الأمريكي: بايدن يبحث مع شومر وبيلوسي كورونا وقضايا الاقتصاد

بايدن - ارشيفية
بايدن - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 11:38 م | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 11:38 م
قال بيان صادر عن مكتب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي "تشاك شومر" إن الرئيس المنتخب جو بايدن تحدث اليوم الخميس، مع شومر ورئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" بشأن عدد من القضايا المحلية.

وأضاف البيان، حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم، أن اللقاء ناقش تطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والحاجة إلى الدعم الاقتصادي.

وأوضح البيانُ أن الحديث تطرق - كذلك - إلى "أهمية إيجاد حلول من قِبل الحزبين لخلق الملايين من الوظائف النقابية ذات الأجور الجيدة، بما في ذلك من خلال استخدام الاستثمارات في البنى التحتية، التصنيع، البحث والتطوير، والطاقة النظيفة".

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