الداخلية تجفف منابع الخصومات الثأرية وتعقد جلسة صلح بين عائلتين في أسيوط

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نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في تجفيف منابع الخصومات الثأرية وإتمام الصلح بين عائلتين بأسيوط.

وعقدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة القوصية، بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات"، وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات، وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعا بالصلح النهائي وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.

كما أكد الحاضرون على ثقتهم في الأجهزة الأمنية، وأشادوا بجهود رجال الأمن المبذولة لحقن الدماء وإنهاء النزاعات.