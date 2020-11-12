مصطفى الفقي: العلاقات الإيرانية الأمريكية غير مجردة وتمر بإسرائيل

مصطفى الفقي عن إلغاء ميركل متابعة ترامب على تويتر: هرى الناس تويتات





قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل التورط في تدخلات عسكرية تكلفها أموال فادحة أو أرواح أبنائها، وذلك بعد تولي جو بايدن الرئاسة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBCمصر»، مساء أمس الأربعاء، أن العلاقة بين أمريكا وروسيا قد تستمر في توتر، موضحًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخص قوي ولن يقبل بإملاءات واشنطن.

وأشار إلى أن «العلاقات الإيرانية الأمريكية غير مجردة وتمر بإسرائيل»، منوهًا إلى أن «وجود إسرائيل هي مشكلة المنطقة العربية في العلاقات مع الولايات المتحدة».

ولفت رئيس مكتبة الإسكندرية إلى أن المجتمع الأمريكي لم يكن منقسمًا كما هو الآن، متابعًا: «نظام الانتخابات غريب وغير مفهوم، ومفهوم الديمقراطية بالولايات المتحدة أنها دولة سيادة القانون».

ونوه إلى أن «ترامب جعل هيبة أمريكا في ندية مع كل القوى الأخرى»، معلقًا على تهنئة الاتحاد الأوروبي لبايدن وإلغاء المستشارة الألمانية متابعة ترامب على تويتر: «الأوروبيون كانوا بيزغرطوا، وترامب هرى الناس تويتات».