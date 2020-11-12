ستيفاني وليامز: المحادثات الليبية أحرزت تقدما في تونس

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز مساء الأربعاء إن المحادثات بين الفرقاء الليبيين في تونس أحرزت تقدما.

وأعلنت وليامز أن النقاشات في ملتقى الحوار الليبي تواصلت "في جو بناء" وقد شمل التقدم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في 23 تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وأفادت أيضا بأن اللجنة الفرعية المتعلقة بالترتيبات الأمنية وسحب القوات التقت بشكل منفصل وقدمت خطتها التي تم اعتمادها في اجتماع مجموعة 5 + 5.

وستقوم اللجنة اليوم الخميس بتقديم مخرجاتها للجنة العسكرية المشتركة.

وبدأت أولى جلسات الحوار بين الفرقاء الليبيين يوم الاثنين في العاصمة التونسية عبر وساطة الأمم المتحدة، في مسعى للتوصل إلى تفاهمات لإنهاء النزاع في هذا البلد والترتيب لوضع مؤسسات الحكم الدائمة.

ويهدف الحوار، بحسب البعثة الأممية، إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم، التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن، من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.