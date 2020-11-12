تاج الدين: استطعنا بتجربتنا الإكلينيكية أن ننقذ حياة الكثير من مرضى كورونا

عوض تاج الدين: فيروس كورونا لن يختفي حتى عام 2021

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه بمراقبة الموقف، فإن كورونا لن يختفي حتى عام 2021، ذاكرًا أنه قد يتحور إلى فيروس موسمي.

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الأربعاء، أن أقوى ما يمكن فعله تجاه فيروس كورونا هو اتباع الإجراءات الاحترازية المعلنة، متابعًا: «الكمامة ووسائل النظافة حماية لنا جميعا».

وتابع: «استطعنا بتجربتنا الإكلينيكية الجميلة في مصر، أن ننقذ حياة كثير من المرضى بالخبرة التي وضعناها، فضلًا عن أننا قللنا استخدام أجهزة التنفس الصناعي لبعض الحالات، من خلال أجهزة أكسجين معينة والأدوية المتاحة».

وأكد أن اتباع الإجراءات الوقائية قد يكون أولوية أكثر من أي شيء آخر قد يُتخذ ضد الفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بها.

ولفت إلى أنه لا يوجد دواء سحري لعلاج فيروس كورونا حتى الآن، موضحًا أن الموجود حاليًا هو الخاص بمعالحة المضاعفات، وهو الأمر الأخطر في هذا الوباء.