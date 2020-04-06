تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية للمرة الأولى في أمريكا

ذكرت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن حوالي 709 آلاف شخص تقدم بطلبات للحصول على إعانة بطالة أسبوعية مبدئية في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في السابع من نوفمبر الجاري.

وانخفض الرقم بواقع 48 ألفا عن المستوى المعدل للأسبوع الماضي، في أكبر تراجع خلال خمسة أسابيع، بما يشير إلى تحسن تدريجي في سوق العمل.

وبينما يقل الرقم كثيرا عن قفزة طلبات إعانة البطالة بحوالي 7 ملايين في ذورة جائحة فيروس كورونا في مارس الماضي، إلا أنه لا يزال كبيرا بالمقارنة بما قبل تفشي الفيروس، عندما كانت طلبات الإعانة الأسبوعية الجديدة تدور حول 200 ألف.

وتشهد الولايات المتحدة حاليا قفزة قياسية في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، وفي أعداد المرضى بالمستشفيات، ما قد يؤدي إلى فرض إجراءات احتواء جديدة، بما قد يضر بالاقتصاد.