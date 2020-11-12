قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن «تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان إشارة جيدة ومقدمة لمزيد من تعظيم الاستفادة من موارد مصر الهيدروكربونية».



وأضاف الملا، خلال تصريحات لفضائية «المصرية»، مساء الخميس، أن هناك مخزونًا من الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، ولا سيما امتداد دلتا النيل البحرية، يقدر بأكثر من 220 ترليون قدم مكعب، وفقًا للمراكز البحثية العالمية.



وأشار إلى أن ترسيم الحدود مع اليونان يسمح بإمكانيات للعمل في المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة بمصر، قائلًا إنه يُمكن الدولة من العمل على أعمال البحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز.





