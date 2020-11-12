 فيديو.. الملا: تعيين الحدود مع اليونان يعظم الاستفادة من موارد مصر الهيدروكربونية - بوابة الشروق
الخميس 12 نوفمبر 2020 6:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. الملا: تعيين الحدود مع اليونان يعظم الاستفادة من موارد مصر الهيدروكربونية

وزارة البترول - ارشيفية
وزارة البترول - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 6:26 م | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 6:26 م
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن «تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان إشارة جيدة ومقدمة لمزيد من تعظيم الاستفادة من موارد مصر الهيدروكربونية».

وأضاف الملا، خلال تصريحات لفضائية «المصرية»، مساء الخميس، أن هناك مخزونًا من الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، ولا سيما امتداد دلتا النيل البحرية، يقدر بأكثر من 220 ترليون قدم مكعب، وفقًا للمراكز البحثية العالمية.

وأشار إلى أن ترسيم الحدود مع اليونان يسمح بإمكانيات للعمل في المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة بمصر، قائلًا إنه يُمكن الدولة من العمل على أعمال البحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز.


اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك