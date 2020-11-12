وليد سليمان يشارك في التدريبات الجماعية

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شارك وليد سليمان، لاعب وسط النادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت عصر اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان سليمان قد غاب عن مران الفريق الأخير؛ بسبب شكواه من كدمة قوية قبل أن يخضع لفحص طبي قبل انطلاق مران اليوم أكد جاهزيته الطبية للمشاركة في التدريبات الجماعية.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

ويخوض الاهلي تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم ٢٧ من الشهر الجاري.