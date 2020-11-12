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أعداد جريدة الشروق
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الصحة السودانية: تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا

علم السودان
علم السودان
أ ش أ
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 3:07 م | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 3:07 م

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وعدم تسجيل حالات وفاة، وشفاء 33 حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الخميس، حول التقرير الوبائي ليومي الاثنين والثلاثاء الماضيين - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 94 إصابة في الخرطوم، وباقي الحالات في 9 ولايات، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 14 ألفًا و346 حالة بينها 1116 وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 9525 شخصًا، مشددة على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.


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