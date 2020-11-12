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الملك حمد بن عيسى يستقبل جثمان رئيس الوزراء البحريني

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة
هديل هلال
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 6:07 م | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 6:07 م

استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، جثمان رئيس الوزراء البحريني، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لدى وصوله الى أرض الوطن مساء اليوم الخميس.

ونقلًا عن وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، مساء الخميس، كان في الاستقبال، ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء، سلمان بن حمد آل خليفة، وكبار أفراد العائلة المالكة وكبار ضباط قوة الدفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني.

وأعلن الديواني الملكي البحريني، صباح أمس الأربعاء، وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية.


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