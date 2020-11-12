قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم تقديم عدة إرشادات للفلاحين بشأن خطة النهوض بمحصول القمح، ناصحًا المواطنين بالزراعة على المصاطب.

وتوقع القصير، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، زراعة 3.5 مليون فدان من القمح هذا العام، بزيادة 100 ألف فدان عن العام الماضي، متابعًا: «هدفنا زيادة الإنتاجية».

وأكد أنه لا توجد أي سلعة أو منتج زراعي مصري غير مقبول أو محظور في أي دولة، معقبًا: «فتحنا 10 أسواق في دول مختلفة حول العالم، رغم أزمة كورونا».

وتابع: «نصدر أكثر من 33% من إنتاجنا للسوق العربية، والاتحاد الأوروبي يأخذ 23% من الموالح، و20% لآسيا ودول خارج الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى السعودية، أكبر مستورد للمنتجات المصرية»، مشيرًا إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية تصل إلى ما يزيد عن 2 مليار و200 مليون دولار، بما يعادل 4.5 مليون طن حتى الآن، والتي قد ترتفع إلى 5 ملايين طن بنهاية العام.

وعن بحيرة البردويل، أوضح أن البحيرة تضم انواع كثير من الأسماك عالية الجودة، مضيفًا أنه سيتم زيادة الإنتاجية فيها من 3000 إلى 54 ألف طن.