عوض تاج الدين: لا يوجد دليل علمي للقاح فايزر حتى الآن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه لا يوجد أي إثبات علمي يدل على أمان وفعالية لقاح «فايزر» حتى الآن، مشيرًا إلى أن اللقاح في المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية.

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الأربعاء، أن مصر ضمنت حصة جيدة من هذه اللقاحات، تحصل عليها عندما تنتج عالميًا باختبار من المؤسسات العلمية الدولية، بعد ضمان تأثيرها الإيجابي.

وأوضح أن لقاح كورونا الجديد يعتبر أحد اللقاحات الحقيقية، نظرًا لأنه يكون أجسام مناعية تقلل الإصابة بفيروس كورونا، فضلًا عن أنه يعطي مناعة لفترة زمنية معقولة، وذلك بدليل النتائج الإيجابية على المتطوعين.

ولفت إلى أن نصيب مصر من هذا اللقاح يقدر بـ20 مليون جرعة كحد أدنى، مضيفًا أن الكمية التي سيحصل عليها العالم منه تدريجيًا «غير بطالة»، على حد تعبيره.

وذكر أن هناك احتمالية كبيرة بإمكانية جلب كميات إضافية من اللقاح من شركات أخرى حال الحاجة إليها، موضحًا أن الجرعة الأساسية ستأتي من خلال المؤسسات التابعة للمنظمات العالمية.